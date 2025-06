Cuál es la estatura real de La Chilindrina de El Chavo del 8

La Chilindrina reveló por qué se canceló El Chavo del 8

"Bolaños se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ocho años. Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer 'El chavo', y me dolió mucho", indicó María Antonieta de las Nieves.