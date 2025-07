Cuál es el espíritu que aparece en el estudio de Intrusos

"Acá esta lleno de fantasmas, en este estudio, yo estudio lo holístico y todo eso. No estoy haciendo un chiste. Pero además, les quiero decir que en ‘Intrusos’... No estoy hablando en joda. Nosotros tuvimos un compañero que murió hace unos meses, Pablito Reynoso, y yo lo veo. Le mandé hacer una misa a él porque lo veo muchísimo, está presente, para que eleve su alma", señaló.

Y sobre el estudio de Infama, reconoció: "Acá está el espíritu de alguien famoso, no voy a decir quién es, yo lo vi el primer día, ahora no, pero ya sé que está. A mí me pasan esas cosas, mucho".

Luego, relató: "Mi mamá murió hace casi dos años, al poco tiempo, un día fui a ‘Intrusos’ y me dicen en maquillaje que tenían una compañera que me quería decir algo pero no se animaba, le dije que venga a mi camarín, y esta persona se puso a llorar porque tiene ese don de médium. Y ahí me describió a mi mamá y me dijo que fuera a buscar un anillo, que me había dejado a mí y a mi hermana, porque si lo usábamos nos iba a dar fuerza. Nadie sabía eso, eran las alianzas de mi mamá y mi papá".