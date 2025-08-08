Florinda Meza es la actriz que se puso en la piel de Doña Florinda en El Chavo del 8, el programa creado por Roberto Gómez Bolaños.

Florinda Meza es una de las actriz que se catapultó al estrellato gracias a Roberto Gómez Bolaños y El Chavo del 8. Ella comenzó su carrera artística en 1968 y dos años después fue parte de La Media Naranja. En 1971 ya estaba trabajando con Chespirito.

En la famosa vecindad interpretaba a Doña Florinda, una mujer viuda, de unos 40 años, que vivía con su único hijo, Quico (Carlos Villagrán). Era soberbia, malhumorada y despectiva con sus vecinos. Estaba profundamente enamorada de El Profesor Jirafales (Rubén Aguirre).

Estaba casada con el capitán de la Armada de México, Federico Mátalas Callando, y quedó viuda cuando el barco en el que viajaba su esposo naufragara y él fuera comido por una ballena. Crio sola a su pequeño y le enseñó que solo debía juntarse con niños de su clase y que era superior a los demás.

Florinda Meza inició una relación extramatrimonial con Chespirito en octubre de 1977. En consecuencia, en 1989, Graciela Fernández y Roberto Gómez Bolaños se divorciaron. En 2004, luego de casi tres décadas de convivencia, Meza y Bolaños se casaron.

Cómo lucía Florinda Meza antes de El Chavo del 8 Aquí te compartimos una fotografía de cómo se veía la actriz en su juventud.