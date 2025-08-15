Cómo hacer peras al vino tinto: receta elegante, deliciosa y fácil

Esta receta de peras al vino tinto combina ingredientes simples con un resultado visualmente atractivo y lleno de aroma. Es un postre ideal para ocasiones especiales o para disfrutar en casa, fácil de preparar y con un toque sofisticado gracias al color, el brillo y la fragancia de las especias .

Las peras al vino tint o son clásicas que han trascendido culturas y épocas por su sencillez y elegancia. Su preparación consiste en cocer peras enteras o peladas en vino tinto con azúcar , especias y a veces cítricos, hasta que adquieran un tono rubí profundo, una textura tierna y un aroma embriagador. El resultado es un postre sofisticado que combina lo mejor de la fruta con los matices del vino y las especias .

Una de las grandes ventajas es su adaptabilidad. Puedes utilizar distintas variedades de peras , como la Williams, Anjou o Bosc, que mantengan su forma al cocerse. El vino puede ser uno joven y seco, con cuerpo suficiente para aportar sabor sin opacar a la fruta . Las especias más comunes son canela , clavo de olor y anís estrellado , pero también puedes agregar cáscaras de naranja o limón para darle un toque cítrico.

Este postre puede servirse caliente, tibio o frío, y puede acompañarse con crema batida ( nata ), helado de vainilla o una reducción del mismo vino de cocción. Además, si se prepara con anticipación, mejora su sabor con el reposo.

Esta receta mejora con el reposo: al día siguiente, las peras absorben mejor los sabores del vino y las especias.

Ingredientes

Peras firmes, vino tinto seco, azúcar, canela en rama, clavos de olor, anís estrellado, cáscara de naranja, cáscara de limón, agua (opcional).

Paso a paso para que prepares peras al vino tinto

Elige 4 peras firmes y de tamaño mediano, procurando que estén enteras, sin golpes ni partes dañadas. Lava bien cada fruta, luego pélalas cuidadosamente dejando el cabito intacto para una mejor presentación. Si deseas, puedes cortar una fina rodaja en la base para que se mantengan de pie al servir. En una olla amplia y de fondo grueso, vierte 750ml de vino tinto seco. Añade 200g de azúcar, 1 rama de canela, 3 clavos de olor, 1 anís estrellado, una tira de cáscara de naranja y una de cáscara de limón. Si deseas un sabor más suave, puedes incorporar 100ml de agua para diluir ligeramente el vino. Coloca las peras en la olla con el líquido, procurando que queden lo más sumergidas posible. Enciende el fuego medio y deja que la mezcla llegue a hervor suave. Reduce el fuego a bajo y cocina las peras durante 25 a 35 minutos, girándolas cuidadosamente cada 7 a 10 minutos para que se impregnen de manera pareja con el color y sabor del vino. El tiempo puede variar según el tipo y tamaño de la pera. Estarán listas cuando al pincharlas con un cuchillo o palillo se noten tiernas, pero sin deshacerse. Una vez cocidas, retira las peras con cuidado y colócalas en una fuente o recipiente para que enfríen. Luego, sube el fuego de la olla y deja que el líquido restante hierva hasta reducirse a una salsa espesa y brillante, similar a un jarabe. Este paso puede tardar entre 10 y 15 minutos. Revuelve ocasionalmente para evitar que se queme o se adhiera al fondo.

Un postre vibrante y lleno de color. Aunque la receta tradicional usa vino tinto, también existen variantes de la receta con vino blanco o rosado. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Una vez lista la reducción, deja que se enfríe unos minutos. Sirve cada pera en un plato individual o fuente pequeña, báñala con la salsa de vino tinto y decora con una rama de canela o una cáscara de cítrico si lo deseas. También puedes acompañarlas con helado de vainilla, crema batida o yogur natural.

La receta de peras al vino tinto demuestra cómo una preparación simple puede convertirse en un postre elegante y lleno de carácter. Con frutas frescas, vino y especias, se logra una combinación de sabores equilibrada y visualmente impactante. Ya sea para una cena especial o como un mimo personal, es una opción versátil, deliciosa y fácil de adaptar a diferentes gustos. El contraste entre la dulzura de la fruta y la intensidad del vino la convierte en una experiencia única que siempre deja una excelente impresión. ¡Y a disfrutar!