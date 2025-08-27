Cómo grabar llamadas en iPhone y Android sin bajar aplicaciones

Las grabaciones de llamadas suelen ser muy útiles en contextos como entrevistas, trámites o recordatorios. Sin embargo, muchas personas creen que deben acudir a aplicaciones de terceros para poder hacerlo. Contrario a esto, existen formas de grabar llamadas directamente desde el sistema operativo del celular, sin instalar nada.

Todo dependerá del modelo de celular . Desde Android 10 en adelante, algunos fabricantes como Xiaomi, Samsung y OnePlus incluyen la opción de grabar llamadas directamente desde la app de teléfono. Para hacerlo, seguí estos pasos:

Esta función puede estar desactivada en algunos países por restricciones legales, pero suele habilitarse en regiones donde la normativa lo permite.

En iPhone, la grabación directa no está habilitada, pero existen métodos alternativos que respetan la privacidad y permiten registrar conversaciones .Foto: Shutterstock

En iPhone: alternativas sin apps

En el caso de los celulares Apple, grabar llamadas puede resultar más difícil, ya que iOS no incluye una opción nativa para hacerlo. Incluso la función de grabación de pantalla no permite registrar el audio de las llamadas, como parte de las medidas de privacidad incorporadas por Apple.

Si no se desea instalar una aplicación externa, muchos usuarios recurren a una solución práctica: activar el altavoz durante la llamada y grabar la conversación con la app de notas de voz en otro dispositivo (otro iPhone, iPad o grabadora externa). Es importante que ambas partes estén informadas, ya que en algunos países se requiere consentimiento legal para grabar conversaciones.