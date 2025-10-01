Cómo es la nueva IA que permite hablar 42 idiomas en 1 segundo y dónde conseguirla
Estos auriculares prometen derribar la barrera del idioma gracias a la inteligencia artificial y ahora puedes conocerlos.
La IA vuelve ser el foco de atención gracias a un nuevo producto que promete cambiar el mundo de la tecnología y el idioma. La empresa Timekettle lanzó unos auriculares que funcionan con inteligencia artificial y te permiten entender todo lo que otra persona está diciendo, incluso en otro idioma.
¿Para qué sirven estos auriculares con IA?
Los auriculares intérpretes AI W4 Pro son más que un dispositivo: son tu asistente personal y global para los negocios. Ayudan a comunicarse tanto en el sitio como en línea, facilitan las comunicaciones y resumen las notas posteriores a las reuniones. Están pensados para empoderar la comunicación empresarial colaborativa y eficiente, marcando el inicio de una nueva era de interacciones.
Te Podría Interesar
Los auriculares son inalámbricos y cuentan con su estuche de carga. Según Timekettle, estos auriculares pueden estar listos para el funcionamiento en 90 minutos. Otra de las características destacadas es que permite la traducción offline gracias a 13 paquetes de idiomas que incluye inglés, español, francés, alemán, japonés, coreano, chino y más.
Los auriculares del estuche son dos, uno para la persona que habla y otro para la persona que escucha. Con solo colocarlo pueden hablar en su idioma nativo y comprender a la perfección. Pero estos auriculares también sirven para reproducir música y atender llamadas telefónicas.
A diferencia de modelos anteriores, estos auriculares incluyen paquetes de acentos que son identificados por la IA para que puedas entender nombres propios y expresiones culturales no muy populares. Sin dudas esta es una gran herramienta para llevar al trabajo, sobre todo si trabajas en diferentes idiomas.
Los auriculares se pueden conseguir en la página de Timekettle y su valor es de $349 euros. Puedes escoger entre dos colores: azul medianoche y dorado arena. Y si para ti, la higiene de los auriculares es importante puedes incluir el lápiz limpiador de auriculares por tan solo $9,99 euros.