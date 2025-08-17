Presenta:

Napsix

|

noche

Cómo dormir toda la noche sin interrupciones

El secreto mejor guardado para dormir toda la noche sin interrupciones. Crea estos hábitos y notarás los resultados.

Napsix

Logra estos hábitos.

Logra estos hábitos.

Las causas de no poder dormir por las noches pueden ser: tomar demasiada agua, cenar pesado o tener una habitación demasiado calurosa rompe el ciclo de descanso. Incluso la entrada de luz por la ventana interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño y facilita mantenerlo estable durante toda la noche.

Una noche sin interrupciones

La mente también juega un papel esencial. Llegar a la cama con pensamientos acelerados o con el sistema nervioso en alerta provoca que el cuerpo permanezca inquieto. Las preocupaciones del día se filtran en la madrugada y generan microdespertares. Por eso, crear un ritual previo al descanso ayuda a enviarle una señal clara al cerebro de que es momento de bajar la intensidad.

Te Podría Interesar

dormir
Nuestro cuerpo no solo tiene horarios para dormir o comer, también los tiene para sentir.

Nuestro cuerpo no solo tiene horarios para dormir o comer, también los tiene para sentir.

Un buen hábito consiste en reducir líquidos dos horas antes de acostarse o beber solo pequeños sorbos. Del mismo modo, evitar comidas pesadas o muy condimentadas durante la noche evita molestias digestivas que interrumpen el sueño. La temperatura del cuarto también marca la diferencia: 19 grados es considerada ideal para que el cuerpo logre un reposo profundo.

Oscuridad y silencio completan todo. Cerrar persianas, usar cortinas opacas o incluso antifaces elimina distracciones visuales. Lo mismo ocurre con el ruido: un ventilador o máquina de sonido blanco ayudan a bloquear estímulos externos y dan continuidad al descanso.

celulares adolescentes noche
Los celulares generan problemas de sueño en la mitad de los adolescentes encuestados.

Los celulares generan problemas de sueño en la mitad de los adolescentes encuestados.

Limitar pantallas antes de dormir es otra medida esencial. La luz azul de celulares, televisores o computadoras engaña al cerebro y retrasa la producción natural de melatonina. Sustituir ese tiempo por una actividad relajante como leer, escuchar música suave o practicar respiración profunda conduce de forma natural a un sueño reparador.

Archivado en

Notas Relacionadas