Cómo activar el colágeno en tu cuerpo con simples cambios en la dieta

Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, activa sus propios mecanismos para fabricar colágeno en la piel.

Tu cuerpo tiene la capacidad de crear el colágeno que necesita, pero requiere de una "ayudita". Se trata de elegir alimentos estratégicos para que esta proteína se forme de manera abundante y natural.

El colágeno requiere de alimentos puntuales El colágeno es la proteína más abundante en el organismo y se encuentra en la piel, los huesos, los tendones y las articulaciones. Para que se produzca en cantidades óptimas, se necesitan aminoácidos específicos como glicina, prolina y lisina, presentes en carnes magras, pescados y pollo.

Anímate a preparar este pollo a la naranja. El colágeno se genera al comer más proteína. La vitamina C cumple un papel fundamental. Sin ella, el proceso se detiene. Consumir frutas como kiwi, naranja, frutilla y limón todos los días garantiza un aporte constante de este nutriente.

El cobre y el zinc también participan de forma esencial. El primero ayuda a unir las fibras, mientras que el segundo interviene en la reparación de los tejidos donde el colágeno se utiliza. Legumbres, frutos secos, mariscos y cereales integrales ofrecen estos minerales en cantidades que apoyan un equilibrio saludable.