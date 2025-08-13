Presenta:

Cómo activar el colágeno en tu cuerpo con simples cambios en la dieta

Cuando el cuerpo recibe lo que necesita, activa sus propios mecanismos para fabricar colágeno en la piel.

Este hábito mejora la apariencia de la piel y también la hace más resistente. Foto: Archivo
Tu cuerpo tiene la capacidad de crear el colágeno que necesita, pero requiere de una "ayudita". Se trata de elegir alimentos estratégicos para que esta proteína se forme de manera abundante y natural.

El colágeno requiere de alimentos puntuales

El colágeno es la proteína más abundante en el organismo y se encuentra en la piel, los huesos, los tendones y las articulaciones. Para que se produzca en cantidades óptimas, se necesitan aminoácidos específicos como glicina, prolina y lisina, presentes en carnes magras, pescados y pollo.

El colágeno se genera al comer más proteína.

La vitamina C cumple un papel fundamental. Sin ella, el proceso se detiene. Consumir frutas como kiwi, naranja, frutilla y limón todos los días garantiza un aporte constante de este nutriente.

El cobre y el zinc también participan de forma esencial. El primero ayuda a unir las fibras, mientras que el segundo interviene en la reparación de los tejidos donde el colágeno se utiliza. Legumbres, frutos secos, mariscos y cereales integrales ofrecen estos minerales en cantidades que apoyan un equilibrio saludable.

Se acerca el calor y comienza la temporada de frutillas Foto: FREEPIK

Aunque el colágeno hidrolizado es popular, es importante entender que no se absorbe de manera directa. Una vez ingerido, se digiere como cualquier proteína y se transforma en aminoácidos que luego el cuerpo emplea según sus necesidades. Por eso, hay que acompañarlo con una dieta rica y variada.

