¿Collar o arnés? La mejor opción para pasear a tu mascota, según expertos

Elegir entre collar o arnés puede cambiar la experiencia de tu perro en cada paseo: cuidar a tu mascota también es elegir lo que le da bienestar físico.

Consejos para que los paseos con tu perro sean más amenos. Foto: Shutterstock

La elección entre collar y arnés para pasear a tu mascota depende de varios aspectos como tamaño, comportamiento y salud del perro. Sin embargo, según veterinarios y especialistas en comportamiento animal, el arnés suele ser la opción más segura y respetuosa para la mayoría de los paseos.

¿Cuándo conviene usar arnés?

  • Si tu perro tira mucho de la correa: El arnés distribuye la presión en el pecho y evita lesiones en el cuello.
  • Si es cachorro o tiene problemas respiratorios: Evita que se lastime la tráquea o se agite demasiado.
  • Si querés entrenarlo o corregir conductas: Hay modelos antitirones que ayudan a guiar sin castigar.
  • Si es de raza pequeña o braquicéfala (como bulldog o pug): Estas razas tienen vías respiratorias sensibles: el arnés es clave.

El arnés distribuye la presión y protege el cuello: es la opción más segura para tu mascota. Foto: SHUTERSTOCK

¿Cuándo se puede usar collar?

Especialistas recomiendan usar collar solamente cuando la mascota es tranquila o esta bien entrenada, de esta manera no se agita y responde bien a la correa. Otro caso en los que se puede usar es en paseos cortos o controlados. Sin embargo, se recomienda usar los dos, ya que en el collar se puede llevar una chapita identificatoria.

Qué es lo que nunca debes usar en un paseo

  • Collares de ahorque, púas o eléctricos: generan dolor, miedo y pueden causar lesiones físicas y emocionales.
  • Usar collar en perros que tiran mucho: puede dañar la tráquea, provocar tos crónica o incluso desmayos.

