¿Collar o arnés? La mejor opción para pasear a tu mascota, según expertos

La elección entre collar y arnés para pasear a tu mascota depende de varios aspectos como tamaño, comportamiento y salud del perro . Sin embargo, según veterinarios y especialistas en comportamiento animal, el arnés suele ser la opción más segura y respetuosa para la mayoría de los paseos.

¿Cuándo se puede usar collar?

Especialistas recomiendan usar collar solamente cuando la mascota es tranquila o esta bien entrenada, de esta manera no se agita y responde bien a la correa. Otro caso en los que se puede usar es en paseos cortos o controlados. Sin embargo, se recomienda usar los dos, ya que en el collar se puede llevar una chapita identificatoria.