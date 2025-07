Científicos confirman cuánto tiempo lleva realmente superar a un ex amor

Un nuevo estudio trajo un dato sorprendente: el cerebro puede tardar hasta ocho años en soltar por completo un vínculo de amor . No se trata de costumbre ni de nostalgia. Es una cuestión de apego emocional que, según los científicos , se va disolviendo con el tiempo, pero mucho más lento de lo que se creía.

El resultado más llamativo fue que el punto medio del desapego se da alrededor de los cuatro años. A partir de ahí, la intensidad emocional disminuye poco a poco. El promedio para que ese vínculo quede al nivel de un extraño es de ocho años. No hay atajos ni fórmulas mágicas. Solo tiempo.

No se trata de olvidar. Así lo explicó el equipo que analizó los datos. El cerebro forma conexiones profundas con alguien que fue importante. Y cuando esa relación se rompe, necesita tiempo para reorganizar esos caminos. Es como desmontar un puente que llevaba años construido.

Los investigadores también señalaron que el proceso no es igual para todos. Algunas personas logran recuperarse más rápido. Otras sienten que, aunque ya no hay amor, todavía hay un lazo emocional difícil de soltar. La idea de “ya fue, superalo” no tiene mucho respaldo si se miran estos datos.