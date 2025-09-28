Caramelos de dulce de leche fáciles de preparar: receta casera que encanta a todos

Los caramelos de dulce de leche son un postre tradicional que combina la suavidad de la caramelización con el intenso sabor del dulce de leche , creando un bocado cremoso y delicioso. Prepararlos en casa permite controlar los ingredientes, asegurando caramelos naturales y frescos, sin aditivos ni conservantes artificiales. Además, la son versátiles: puedes hacer caramelos individuales, envolverlos para regalar o incluso usar la mezcla como relleno de otros postres .

El proceso puede parecer delicado, pero siguiendo los pasos correctos, cualquier persona puede obtener caramelos perfectos con textura cremosa y uniforme. La clave está en la cocción cuidadosa, el uso de utensilios adecuados y, en algunos casos, la adición de mantequilla o un poco de crema para darle suavidad.

Esta preparación es ideal tanto para principiantes como para quienes ya tienen experiencia en repostería, ya que el resultado siempre es satisfactorio. Con caramelos caseros, no solo disfrutarás de un dulce delicioso, sino que también tendrás una opción única y personalizada para compartir con amigos y familia, convirtiéndose en un clásico en tu cocina.

La receta de caramelos de dulce de leche se originó en América Latina y es un clásico mundial.

Ingredientes

Dulce de leche 400 g, azúcar 150 g, mantequilla 50 g, crema de leche (nata) 50 ml, esencia de vainilla 1 cucharadita, sal una pizca, papel manteca para envolver los caramelos.

Paso a paso para preparar caramelos de dulce de leche

Cubre una bandeja o molde con papel manteca para colocar los caramelos luego de cocinarlos. En una cacerola a fuego medio, combina el dulce de leche, el azúcar, la mantequilla, la crema de leche y la pizca de sal. Remueve constantemente hasta que la mezcla se integre completamente. Cocina a fuego medio, sin dejar de remover, hasta que la mezcla espese y adquiera un color ligeramente dorado. Esto puede tardar entre 15 y 20 minutos. Retira del fuego y añade la esencia de vainilla. Mezcla bien para distribuir el sabor de manera uniforme. Vierte la mezcla caliente sobre la bandeja preparada con papel manteca. Extiende de manera uniforme para que el grosor sea parejo. Permite que los caramelos se enfríen a temperatura ambiente durante al menos 2 horas o hasta que estén firmes. Una vez fríos, corta los caramelos en porciones individuales y envuélvelos en papel manteca o celofán.

Puedes envolverlos individualmente con celofán y regalarlos Remover constantemente es clave en la receta de caramelos de dulce de leche para evitar que se quemen. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Los caramelos se pueden almacenar en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante varios días, conservando su textura suave y cremosa.

