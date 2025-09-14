Canelo vs Crawford: las sorprendentes cifras que habrían embolsado tras el combate

El boxeo enfrentó a dos gigantes y generó una bolsa millonaria que dejó a todos con la boca abierta. Canelo Álvarez y Terence Crawford subieron al ring por la gloria deportiva y también lo hicieron por cifras astronómicas. Fue un espectáculo donde el dinero pesó tanto como los golpes.

La pelea se disputó en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con más de sesenta mil personas en las tribunas y millones conectados en todo el planeta . El campeonato indiscutido de peso supermediano estaba en juego, pero detrás del título había contratos y acuerdos que aseguraban que ambos boxeadores saldrían con ganancias históricas.

Canelo Álvarez , aunque perdió todos sus títulos, fue el gran beneficiado de la noche gracias a su contrato firmado con Riyadh Season, un acuerdo de cuatro peleas que supera los 400 millones de dólares. En mayo ya había cobrado entre 80 y 100 millones frente a William Scull en Riad, pero frente a Crawford su cifra aumentó todavía más, alcanzando entre 100 y 150 millones según Sports Illustrated.

El contrato incluyó también ganancias derivadas de la venta de entradas, patrocinios y un acuerdo exclusivo con Netflix, que transmitió el evento en todo el mundo. Esto significó que Canelo cobrara casi el doble de lo que percibió en su última pelea en Las Vegas, confirmando que su imagen es una de las más rentables de la historia del boxeo.

Terence Crawford, en cambio, aceptó una bolsa inicial mucho menor. El estadounidense reveló en el podcast Ring Champs que recibiría 10 millones por la pelea, aunque otras versiones hablan de hasta 50 millones si se suman acuerdos adicionales y porcentajes de ventas. Su motivación fue más simbólica: buscaba dejar huella y reforzar su legado deportivo.