Calendario lunar de agosto: fechas para un corte de cabello con mejores resultados

El calendario lunar es un ritual para un momento especial de cuidado personal, y tu cabello lo merece.

Tu cabello y la Luna tienen más conexión de la que imaginas. Desde tiempos antiguos, muchas personas han seguido las fases lunares para decidir cuándo un corte de cabello y obtener mejores resultados. En agosto de 2025, el calendario lunar ofrece fechas específicas para favorecer el crecimiento, mejorar la salud capilar o mantener el largo por más tiempo.

El calendario lunar te favorece Si el objetivo es fortalecer el cabello y darle más volumen, los días recomendados son jueves 7, viernes 8, martes 26 y miércoles 27 de agosto. Estas fechas coinciden con momentos en que la energía lunar se asocia con regeneración y resistencia, lo que, según las creencias populares, ayuda a que el pelo luzca más abundante y saludable.

Sigue este calendario lunar para tu cabello. En cambio, si lo que buscas es acelerar el crecimiento, deberías agendar tu cita para lunes 4, martes 5, sábado 9, domingo 10 o miércoles 13 de agosto. En estos días, la Luna se encuentra en fase creciente, una etapa que tradicionalmente se vincula con expansión y desarrollo, ideal para quienes desean una melena más larga en menos tiempo.

Para mantener el largo actual y evitar que el cabello crezca rápidamente, las fechas más favorables son lunes 18, martes 19, sábado 23 y domingo 24 de agosto. Durante la fase menguante, el crecimiento se ralentiza, lo que resulta útil para conservar cortes más cortos o peinados que requieren estabilidad en su forma.