Ca7riel y Paco Amoroso refuerzan su carrera: en qué anda el dúo

La proyección de Ca7riel y Paco Amoroso recién comienza. Con nuevos escenarios por delante y la oportunidad de compartir cartel con artistas de nivel mundial.

Ca7riel y Paco Amoroso avanzan en su carrera y pisan con fuerza la escena internacional tras un año arrollador. El dúo argentino, que ya había conquistado festivales como Lollapalooza, Glastonbury y Coachella, fue fichado por la agencia de talentos global UTA, una jugada que abre puertas en todo el mundo y refuerza su proyección artística.

Ca7riel y Paco Amoroso internacionales La United Talent Agency, con sede en Beverly Hills, representa a figuras que marcan tendencia en la cultura global. Ahora suma al dúo argentino a su catálogo, lo que significa un salto en la construcción de su nombre fuera de Latinoamérica. La representación abarca todas las áreas, excepto giras en Estados Unidos y Canadá.

paco2 Catriel y Paco Amoroso más internacionales.

La noticia llega tras un recorrido intenso. Su gira Papota completó más de 60 fechas en cuatro continentes, con escalas en ciudades como Miami, São Paulo, Berlín y Estocolmo. Esa experiencia consolidó su capacidad de atraer público diverso y dejó en claro que su propuesta trasciende idiomas y fronteras.

paco4