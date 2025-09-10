Ca7riel y Paco Amoroso refuerzan su carrera: en qué anda el dúo
La proyección de Ca7riel y Paco Amoroso recién comienza. Con nuevos escenarios por delante y la oportunidad de compartir cartel con artistas de nivel mundial.
Ca7riel y Paco Amoroso avanzan en su carrera y pisan con fuerza la escena internacional tras un año arrollador. El dúo argentino, que ya había conquistado festivales como Lollapalooza, Glastonbury y Coachella, fue fichado por la agencia de talentos global UTA, una jugada que abre puertas en todo el mundo y refuerza su proyección artística.
Ca7riel y Paco Amoroso internacionales
La United Talent Agency, con sede en Beverly Hills, representa a figuras que marcan tendencia en la cultura global. Ahora suma al dúo argentino a su catálogo, lo que significa un salto en la construcción de su nombre fuera de Latinoamérica. La representación abarca todas las áreas, excepto giras en Estados Unidos y Canadá.
La noticia llega tras un recorrido intenso. Su gira Papota completó más de 60 fechas en cuatro continentes, con escalas en ciudades como Miami, São Paulo, Berlín y Estocolmo. Esa experiencia consolidó su capacidad de atraer público diverso y dejó en claro que su propuesta trasciende idiomas y fronteras.
Variety, medio especializado en entretenimiento, confirmó además que serán teloneros de Kendrick Lamar en Latinoamérica. La gira comenzará el 23 de septiembre en Ciudad de México y llegará a Buenos Aires el 4 de octubre, con una parada en el estadio Monumental de River. Allí, el dúo compartirá escenario con una de las figuras más influyentes del hip-hop global.