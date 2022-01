Una miniserie española para ver hoy, en poco más de 2 horas

La miniserie recomendada de hoy está disponible en Netflix y es una de las más cortas. Se estrenó el año pasado y, si no la viste, no tienes excusas para no hacerlo este fin de semana. ¡Debes dedicarle sólo 2 horas 10 minutos!

¿Eres amante de las propuestas españolas? ¿No tienes tiempo? ¿Te gustan las series románticas y atrapantes? Si tu respuesta a alguno de estos interrogantes es "sí", ¡no te puedes perder esta propuesta de Netflix!

La miniserie se llama "El tiempo que te doy" y cuenta la historia de Lina y Nico...o, mejor dicho, el final de su historia de amor. Lina lucha por comenzar una nueva vida y por pensar un poco menos en él, su primer amor. Mientras tanto, ella también intentará aprender de sus errores y no volver a cometerlos.

Los protagonistas de esta historia de Netflix son Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes y David Castillo. Tiene sólo 10 capítulos y cada uno dura ¡13 minutos!