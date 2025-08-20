Budín de limón sin harina ni manteca: esponjoso, rico y fácil de hacer en minutos

El budín de limón es una alternativa pensada para quienes cuidan la digestión o necesitan opciones sin TACC, pero no quieren resignar sabor ni estructura. El resultado es un bocado fresco, ácido en su punto justo y con una superficie que pide un hilo de glaseado o unas tiras de cáscara confitada.

Para esta preparación vas a usar una base sencilla. Tres huevos, una taza de azúcar, media taza de aceite neutro y media taza de yogur natural o vegetal. Se suman el jugo y la ralladura de un limón, que aportan fragancia y un toque cítrico que realza todo. En lugar de harina común, conviene una taza de harina de almendras o una mezcla certificada sin gluten. Completá con una cucharadita de polvo de hornear.

Con esa lista alcanza para un molde de budín mediano. Si la opción elegida es mezcla comercial sin TACC, revisá siempre el rótulo y certificaciones. El equilibrio entre materia grasa, proteínas del huevo y el aporte del yogur es el que sostiene el volumen final.

Empezá batiendo huevos y azúcar hasta obtener una crema pálida y de burbujas finas. Ese aire atrapado será tu aliado . Incorporá el aceite en hilo y después el yogur, integrando sin perder volumen. Perfumar con la ralladura y sumar el jugo del limón. Aparte, tamizá la harina de almendras con el polvo de hornear. Agregá en dos tandas y mezclá con movimientos envolventes.

Forrá el molde con papel para horno o engrasalo con una capa fina de aceite. Volcá la preparación y llevá a un horno a 180 °C. El tiempo estimado ronda entre 30 y 35 minutos, según el equipo. Está listo cuando un palillo insertado en el centro sale seco. Dejá entibiar, desmoldá con cuidado y pasá a una rejilla para terminar el enfriado.

Tiempos, trucos y terminaciones

Evitá abrir la puerta del horno antes de los primeros 25 minutos. Una corriente de aire frío puede bajar la preparación. Si la superficie dora demasiado, cubrí con papel aluminio en los minutos finales. Para un acabado simple, espolvoreá azúcar glas cuando ya esté frío. Si preferís un brillo ácido, mezclá azúcar impalpable con unas gotas de jugo de limón y formá un glaseado fino que caiga en hilos. También combina muy bien con frutos rojos frescos o gajos de cítricos pelados a vivo. Otra opción es aromatizar el yogur con vainilla o un toque de cardamomo. Todas estas terminaciones suman sin modificar la base ni la liviandad de la receta.

El costado nutricional también importa. Este budín completo ronda las 2.560 calorías considerando azúcar, aceite, huevos, yogur y la harina utilizada. Si lo cortás en diez rebanadas parejas, cada porción se ubica cerca de las 255 calorías. El número sube si le agregás un glaseado generoso o si usás un yogur endulzado. ¿Querés ajustar? Elegí yogur natural sin azúcar y no exageres con la cobertura.

Una alternativa que suma

Otra alternativa es reducir una fracción del azúcar y compensar con más ralladura, que intensifica el perfume sin sumar calorías. Lo importante es no tocar los equilibrios que sostienen la miga: aireado en el batido, materia grasa justa y horneado parejo.

Para organizarte mejor, podés preparar el budín la noche anterior. Se conserva tierno a temperatura ambiente por un día, bien envuelto, o dos días si el clima es seco y fresco. En verano, guardalo en un recipiente hermético en heladera y dejalo atemperar antes de servir. También acepta congelado por porciones envueltas, hasta un mes. Al descongelar, bastan unos minutos de reposo y vuelve a su textura original. Así, tenés una merienda lista sin renunciar a una receta más liviana. Es un clásico en clave actual: simple de preparar, apto para quienes evitan el gluten y con un sabor que invita a repetir sin culpa.