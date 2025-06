Bárbara de Regil contó qué le escribió un famoso reguetonero en privado

Todo comenzó después de una entrega de premios. Bárbara de Regil subió un video donde se la ve dándole un reconocimiento al reguetonero colombiano. Hasta ahí, todo normal. Pero lo sorprendente llegó después. Según contó, J Balvin le respondió por mensaje directo con algo que no esperaba leer.

“Vuélvemelo a entregar”, fue el primer mensaje que le llegó. Ella pensó que se trataba de otro premio, pero pronto se dio cuenta de que no era un comentario inocente. Pasaron unos minutos y el cantante le escribió de nuevo: “Ah no, olvídalo, eres casada”. Y ahí terminó el intento.

Bárbara de Regil no piensa guardarse nada.

La actriz, lejos de quedarse callada, respondió de inmediato. Le dejó claro que, aunque no estuviera en pareja, él no era su tipo. Y compartió la anécdota en el programa Ventaneando, donde también aseguró tener las capturas del chat como prueba de lo ocurrido.

Bárbara de Regil explicó que decidió hablar no para causar daño, sino porque cree que está bien decir lo que pasó. No fue un ataque, ni una denuncia formal. Fue una anécdota real, según ella, que consideró necesario contar públicamente porque no tiene nada que esconder.