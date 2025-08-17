Avril Lavigne sorprende a los 40 tras cerrar su gira mundial con gran energía

Avril Lavigne, a 25 años de su primer contrato discográfico, conserva la actitud desafiante que la convirtió en ícono global.

Avril Lavigne no es solo un recuerdo de los años 2000. Sigue en los escenarios con la misma intensidad que cuando saltó a la fama. La cantante canadiense, conocida como la reina del pop punk, acaba de cerrar su gira por Estados Unidos mostrando que su esencia permanece intacta.

Avril Lavigne, la reina del pop punk Su estilo sigue siendo parte de su sello: cabellera rubia siempre larga, maquillaje oscuro y atuendos con tintes roqueros que la acompañan desde sus primeros videoclips. Aunque adoptó detalles más sofisticados con los años, conserva esa chispa juvenil que conecta con quienes la siguen desde el inicio y también con nuevas generaciones que la descubren en festivales.

avril3 Avril Lavigne de gira hace un mes. En 2024, Avril celebró sus 40 años con un recorrido mundial titulado Greatest Hits Tour, donde revivió los himnos que marcaron a millones, como “Complicated” y “Sk8er Boi”. El público respondió con euforia en cada ciudad, y su participación en festivales de prestigio como Glastonbury y Pinkpop la consolidó como una artista vigente que llena multitudes.