Astrología: consejo para un baño espiritual exitoso y alejar la mala suerte

Para atraer la buena fortuna es necesario que sigas algunos pasos antes de darte un baño espiritual. Esto fue lo que dijo la astrología.

La astrología asegura que tomar un baño espiritual es una técnica milenaria que se practica para alejar la mala suerte. Si te sientes atrapado porque estás rodeado de energía negativa, no te preocupes porque existe una técnica de limpieza espiritual que puedes hacer en casa y en pocos minutos.

Esto es lo que recomienda la astrología El baño de cúrcuma es el amuleto perfecto para alejar a la mala suerte. Este es un ritual para quienes tienen dificultades para encontrar a la persona ideal para casarse, especialmente mujeres. Con tan solo llenar tu bañera de agua y añadir un poco de cúrcuma, ya sea en polvo o mezclada con sales de baños, potenciarás los beneficios de este baño espiritual.

La cúrcuma es un potente antioxidante. Foto: Freepik En la astrología, la curcuma es un potente canalizador de buenas energías. Freepik Otra forma de enriquecer el agua es con agua de rosas. Para alinear tu Venus tienes que deshojar 2 rosas, poner agua a hervir y cuando llegue a punto de ebullición, añadir los pétalos por dos minutos. Esta mezcla la tienes que sumar a la bañera para incrementar tus oportunidades laborales y despejar las malas vibras.

Un consejo de la astrología es bañarse con sal de roca. Esta es esencial para limpiar espacios, objetos y personas de energía negativa. Además, es perfecta para equilibrar los chakras y armonizar el cuerpo con la mente, lo que ayuda a purificar y proteger tu espíritu de energías como el mal de ojo.