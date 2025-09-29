Así fue el rating de África Zavala con Monteverde

África Zavala se luce en la telenovela Monteverde que se emite en Las Estrellas. Aquí te contamos cómo le fue en el rating.

África Zavala protagoniza Monteverde en Las Estrellas. Es una telenovela mexicana de comedia dramática producida por Lucero Suárez para TelevisaUnivision en el 2025 y con la que la señal busca liderar el rating. Está basada en la historia chilena creada por Alejandro Cabrera, Isla Paraíso (2019).

Fue desarrollada por Suárez y Jimena Merodio y su estreno fue el 16 de junio en lugar de de A.mar, donde el amor teje sus redes. Está protagonizada por Zavala junto a Gabriel Soto. A ellos se suman Cynthia Klitbo, Ana Patricia Rojo, Arturo Carmona, Paulette Hernandez y Marcelo Córdoba en los roles antagónicos, acompañados por Alejandro Ibarra, Óscar Bonfiglio, Mario Morán, Fernanda Urdapilleta, Aldo Guerra, Ara Saldivar, Christian Ramos y María Alicia Delgado.

rating RATING. Monteverde

La historia sigue a Carolina, quien huye de su casa con su hijo al enterarse de un fraude que comete su marido. La única solución que se le ocurre es ir a ver a su hermana gemela que es monja. Ella la única opción que le da es que intercambien lugares y Carolina se vaya al lugar donde la van a mandar. Así, llega al pueblo de Monteverde, un lugar en el que solo hay hombre por decisión de Óscar León, quien le tiene rabia al género femenino y se niega a darles trabajo.