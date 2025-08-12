Así fue el cumpleaños de Kylie Jenner con una temática distinta

Kylie Jenner piaó los 28 y su cumpleaños fue una extensión de su personalidad: sofisticada, pero cercana; llamativa, pero sin excesos.

El día antes del cumpleaños 28 de Kylie Jenner, su hermana Kendall Jenner decidió que la celebración debía ser especial. El 9 de agosto reunió a sus seres queridos en un evento privado en el que hubo pintura, moda y momentos familiares, dejando una colección de imágenes hermosas.

Kylie Jenner y un cumpleaños artístico La estrella de reality y empresaria de belleza eligió para la ocasión un ambiente relajado, pero con detalles que reflejan su estilo. La temática giró en torno a la pintura, con un espacio decorado para que los invitados pudieran expresarse con pinceles y lienzos. Kylie Jenner compartió en Instagram varias fotos y videos de la velada, mostrando sonrisas, colores vibrantes y un aire de complicidad entre los asistentes.

best birthday ever!!!!!!! I’m so grateful to my family and friends for making this weekend so sp Su madre, Kris Jenner, también se sumó a la celebración desde temprano. En su perfil publicó una serie de imágenes donde aparece junto a sus hijas Kylie y Kendall. En la primera foto, las hermanas posan con vestidos rosa claro y zapatillas de ballet, abrazadas y mirando a la cámara con una naturalidad que transmitía la cercanía del momento.

Embed - Best Birthday Ever!!!!!!! I’m So Grateful To My Family And Friends For Making This Weekend So Sp Kendall, conocida por su estilo elegante, complementó la postal con un look sencillo, mientras que Kylie apostó por un vestido que resaltaba su figura, manteniendo un equilibrio entre glamour y frescura. Las zapatillas, en lugar de tacones, fueron un guiño a la comodidad y al espíritu relajado de la noche.

best birthday ever!!!!!!! I’m so grateful to my family and friends for making this weekend so sp (1) Uno de los instantes más comentados fue la aparición de Stormi, la hija de Kylie, en una imagen frente a un enorme árbol de Navidad. Aunque no era diciembre, el detalle decorativo aportó un toque mágico y fuera de lo común a la escena.