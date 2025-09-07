Ansiedad al límite: tres trucos para calmar tu mente

La ansiedad no desaparece de un día para otro, pero sí puede transformarse en un estado que puedes manejar.

La ansiedad altera el cuerpo y desordena la mente cuando se instala. Es como una alarma que suena sin motivo. El corazón late más rápido, los músculos se tensan, la respiración se acelera y la digestión se descontrola. Es un estado que desgasta si se mantiene durante mucho tiempo sin dar un respiro.

Pon la ansiedad a raya Cuando tu sistema nervioso interpreta que hay un peligro, activa respuestas automáticas para defenderte. El problema es que, en la ansiedad, esas señales se encienden incluso sin amenaza real. Con el tiempo, el cerebro empieza a normalizar esa tensión y convierte esa sensación en un modo de vida que genera insomnio, cansancio y falta de concentración.

La ansiedad es uno de los trastornos mentales más comunes Foto: Shutterstock La ansiedad es uno de los trastornos mentales que sufren 3 de cada 10 argentinos. Shutterstock

La respiración diafragmática es uno de los trucos más efectivos. Sentarte con la espalda recta, poner una mano en el abdomen y otra en el pecho, e inhalar de forma profunda y lenta permite que tu cuerpo se calme. Con apenas cinco minutos diarios se logra reducir la tensión acumulada y se activa un estado de mayor serenidad.

Otra estrategia útil es la exposición a la luz solar durante las primeras horas de la mañana. Tomar diez minutos de sol ayuda a regular la producción de serotonina y melatonina, hormonas vinculadas al descanso y al bienestar. Esa rutina sencilla ajusta el reloj biológico y prepara tu sistema para enfrentar el día con más energía.