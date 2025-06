Andrea Rincón hizo una importante revelación sobre su vida personal

Andrea Rincón ya no está cerca de los escándalos y actualmente trabaja en C5N y en este momento de su vida elige qué mostrar y qué no en las redes sociales. En este momento pasa un momento de amor tras terminar su relación con Mauricio Corrado.

Andrea Rincón reveló que está en pareja y si bien no dio precisiones sobre el nombre, señaló: “No estoy sola, pero estoy yendo muy despacio para no repetir la misma historia”. “Sé la cantidad de hombres que están haciendo fila, no estaría con ninguno. Hay una persona que sí, que estoy dándole la posibilidad, por eso el resto tiene la puerta cerrada”, aclaró la ex Gran Hermano.

Por otra parte, Andrea Rincón señaló que tuvo historias atravesadas por la violencia y los malos tratos. “Me quisieron muy mal. El amor de los hombres me lastimó mucho. Elegí mal, no puedo hacerme la víctima. Creo que es parte de la adicción”, añadió.

Fui invitada por @hectormaugeri a su espacio de @revistacaras y, obvio, me preparé para la ocasión…Vestido & Zapatos @brandclosetok Aros y Anillos @floboskis.stad Make up & Pelo @sochiherrera Estilismo @caroma (1).jpg

“Hoy, primero busco que me quieran, que me hagan sentir especial. No hay otra manera. No concibo el amor de otra forma. Cuando la persona me hace sentir especial, ahí es donde pongo la mirada”, destacó la conductora al tiempo que contó: “Congelé óvulos con mi última pareja, fue una decisión de los dos. Cada inyección que me daba, nos lo dimos juntos. Estoy convencida, y es una promesa de Dios, que voy a tener hijos de una forma natural”, se esperanzó la modelo Andrea Rincón.