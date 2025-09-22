Amber Heard transforma su vida en Madrid: qué hace la actriz

Amber Heard vive en Madrid con sus tres hijos y disfruta de una vida tranquila que parecía imposible en Hollywood. La actriz encontró en España un refugio perfecto para criar a su familia y dejar atrás el ruido mediático que la acompañó durante años.

Desde su llegada al país en 2022, la intérprete de Aquaman eligió un entorno que le ofreciera estabilidad. Primero se instaló en Mallorca, pero pronto se trasladó a la capital, donde halló el equilibrio que buscaba. Allí cuida de Oonagh Paige, su hija mayor, y de los gemelos Agnes y Ocean, quienes completan la familia que tanto deseaba.

Su vida diaria transcurre en paseos tranquilos por las calles madrileñas, lejos de cámaras y eventos de alfombra roja. Recientemente fue vista con un vestido blanco de tirantes, lentes oscuros y el cabello recogido, acompañada por Oonagh y los gemelos en su carriola. La escena mostró a una madre relajada que disfruta cada momento con sus pequeños.

La maternidad transformó sus prioridades desde el nacimiento de Oonagh en 2021, fruto de gestación subrogada. La llegada de los gemelos en mayo de este año reforzó su decisión de mantenerse al margen del espectáculo. Amber eligió la privacidad para proteger a sus hijos y darles una infancia alejada de la atención constante de la prensa.

Aunque su carrera cinematográfica no ha terminado, Heard se mantiene selectiva con los proyectos. Después del mediático juicio por difamación en 2022, que la expuso durante meses, se concentró en su bienestar y el de su familia. Hoy disfruta de un ritmo de vida diferente, centrado en el cuidado de sus hijos y en la serenidad que Madrid le ofrece.