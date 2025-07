Amazon Prime Video: la Jueza Judy vuelve a las pantallas con una cara más seria

Este 21 de julio de 2025 , Amazon Prime Video estrena en Argentina una de sus apuestas más esperadas: Justice on Trial , la nueva docuserie protagonizada por la legendaria Judge Judy Sheindlin . Con un enfoque serio, educativo y profundamente reflexivo, la serie promete ofrecer una mirada distinta al sistema judicial estadounidense, lejos del formato tradicional de sus programas anteriores.

Justice on Trial está compuesta por ocho episodios, todos disponibles desde el primer día para ver en maratón. A diferencia de Judy Justice, esta vez no se trata de casos actuales presentados en un tribunal televisado, sino de juicios históricos que marcaron un antes y un después en la justicia norteamericana. Cada episodio profundiza en un caso emblemático mediante dramatizaciones de alto nivel, imágenes de archivo reales y análisis de expertos legales que ayudan a contextualizar los hechos.

La Jueza Judy, con su estilo directo y contundente, guía cada episodio acompañada por un equipo de jueces y abogados que enriquecen el análisis desde distintos ángulos. La intención es que el público no solo se entretenga, sino también aprenda y reflexione sobre cómo funciona —o falla— la justicia.

Producción de alto nivel

La producción no escatima en calidad. Las recreaciones están realizadas con gran nivel de detalle, y cada episodio se siente como una pequeña película. El ritmo es ágil, pero no superficial. El objetivo es mostrar que la justicia no siempre es clara, y que detrás de cada veredicto hay una compleja red de decisiones legales, prejuicios sociales y contextos históricos.

¿Cómo verla por Amazon Prime Video?

Justice on Trial estará disponible en Prime Video con subtítulos y doblaje al español, accesible para todos los usuarios en Argentina con suscripción activa. La llegada de esta serie no solo representa un nuevo capítulo en la carrera de Judge Judy, sino también una apuesta de Prime Video por ofrecer contenido documental de alto impacto y calidad narrativa.