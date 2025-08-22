Amaretti: aprende la receta italiana casera de galletas de almendras, paso a paso
Receta de amarettis unas deliciosas galletas de almendras, crocantes por fuera y suaves por dentro. Un clásico italiano sin harina, disfrútalas.
Esta receta de Amarettis galletas de almendras es una opción deliciosa y naturalmente libre de gluten. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, obtendrás unas galletas crocantes por fuera, suaves por dentro y con un aroma intenso a almendras, perfectas para acompañar café, té o como dulce regalo casero.
Los Amarettis son galletas tradicionales de origen italiano, elaboradas a base de almendras, claras de huevo y azúcar. Esta prepararción de Amarettis destaca por su sencillez, ya que no requiere harinas ni grasas añadidas, lo que las convierte en una alternativa liviana y sin gluten, ideal para personas con dietas especiales o que buscan opciones más naturales.
La textura puede variar según la técnica: algunos prefieren galletas secas y crocantes, otros más suaves y tiernas. En esta receta se busca un equilibrio entre ambas: una corteza firme que encierra un interior ligeramente húmedo, muy aromático, con ese sabor profundo característico de las almendras.
Se preparan tradicionalmente con almendras dulces, aunque a veces se añade una pequeña proporción de almendras amargas para intensificar el sabor. En su versión más moderna, se suelen utilizar almendras molidas o harina de almendras, fáciles de conseguir en comercios habituales.
Perfectas para acompañar un café, servir junto a un postre o empacar como regalo, estas galletas son versátiles, elegantes y muy rendidoras. A continuación, te mostramos cómo hacer Amarettis paso a paso.
Ingredientes
Harina de almendras 200 g, azúcar impalpable 180 g, claras de huevo 2 unidades, esencia de almendras ½ cucharadita, sal una pizca, azúcar glass adicional para espolvorear (opcional).
Desarrollo paso a paso para que prepares galletas de almendras
- En un bol grande, mezcla la harina de almendras con el azúcar glass. Usa una cuchara o espátula para integrar ambos ingredientes y deshacer posibles grumos. Si lo prefieres, puedes tamizar el azúcar para lograr una textura más fina y homogénea.
- En otro recipiente limpio y seco, coloca las claras de huevo con una pizca de sal. Bate con batidora eléctrica o manual hasta obtener picos suaves, es decir, una espuma blanca que mantiene cierta firmeza pero no completamente rígida. No es necesario batir a punto de nieve.
- Una vez batidas las claras, incorpora la esencia de almendras. Este paso es opcional, pero muy recomendado si deseas intensificar el sabor. Agrega con cuidado y mezcla con movimientos envolventes para que las claras no pierdan demasiado volumen.
- Vierte poco a poco la mezcla de secos sobre las claras batidas. Mezcla con espátula o cuchara grande, con movimientos envolventes, hasta formar una masa espesa, pegajosa y homogénea. La consistencia debe ser suficientemente firme como para tomar porciones con cuchara sin que se deslicen.
- Prepara una bandeja para horno con papel manteca o una lámina antiadherente. Con una cuchara o las manos ligeramente húmedas, forma bolitas del tamaño de una nuez (aproximadamente 2,5 cm de diámetro) y colócalas sobre la bandeja, dejando espacio entre cada una. Si lo deseas, espolvorea la superficie con azúcar glass para un acabado más atractivo.
- Este paso ayuda a que las galletas mantengan su forma al hornearse. Deja reposar las bandejas con las galletas ya formadas durante unos 20 a 30 minutos a temperatura ambiente. Este breve secado mejora la textura final y evita que se expandan en exceso durante la cocción.
- Precalienta el horno a 160°C. Hornea las galletas durante 20 a 25 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados y la superficie empiece a agrietarse. No deben dorarse demasiado para conservar su interior suave. Retira del horno y deja enfriar completamente sobre una rejilla antes de manipularlas.
De la cocina a tu mesa
Una vez frías, las galletas pueden guardarse en frascos herméticos o latas metálicas durante varios días. Conservan su textura y sabor, y se vuelven incluso más aromáticas con el paso del tiempo. Son ideales para acompañar bebidas calientes, servir junto a helado o regalar en bolsitas decorativas.
La receta de Amarettis galletas de almendras es una opción sencilla y deliciosa para quienes disfrutan de la repostería casera con un toque tradicional. Su preparación no requiere técnicas complejas ni ingredientes sofisticados, y el resultado es un bocado delicado, lleno de sabor, perfecto para cualquier momento del día.
Además, estas galletas destacan por ser naturalmente sin gluten y por tener un perfil nutricional más equilibrado que muchas otras opciones comerciales. Puedes personalizarlas fácilmente: añadir ralladura de limón, cacao en polvo o un centro de mermelada para darles un giro creativo.