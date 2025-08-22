Amaretti: aprende la receta italiana casera de galletas de almendras, paso a paso

Receta de amarettis unas deliciosas galletas de almendras, crocantes por fuera y suaves por dentro. Un clásico italiano sin harina, disfrútalas.

Esta receta de Amarettis galletas de almendras es una opción deliciosa y naturalmente libre de gluten. Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, obtendrás unas galletas crocantes por fuera, suaves por dentro y con un aroma intenso a almendras, perfectas para acompañar café, té o como dulce regalo casero.

Los Amarettis son galletas tradicionales de origen italiano, elaboradas a base de almendras, claras de huevo y azúcar. Esta prepararción de Amarettis destaca por su sencillez, ya que no requiere harinas ni grasas añadidas, lo que las convierte en una alternativa liviana y sin gluten, ideal para personas con dietas especiales o que buscan opciones más naturales.

La textura puede variar según la técnica: algunos prefieren galletas secas y crocantes, otros más suaves y tiernas. En esta receta se busca un equilibrio entre ambas: una corteza firme que encierra un interior ligeramente húmedo, muy aromático, con ese sabor profundo característico de las almendras.

Se preparan tradicionalmente con almendras dulces, aunque a veces se añade una pequeña proporción de almendras amargas para intensificar el sabor. En su versión más moderna, se suelen utilizar almendras molidas o harina de almendras, fáciles de conseguir en comercios habituales.

Perfectas para acompañar un café, servir junto a un postre o empacar como regalo, estas galletas son versátiles, elegantes y muy rendidoras. A continuación, te mostramos cómo hacer Amarettis paso a paso.