Alimentación: cuánta es la cantidad de agua con gas que puedes tomar por día y por qué podría ser malo para tu salud

Si bien tiene un montón de beneficios, este tipo de agua puede ser perjudicial para tu salud. Descubre este dato y mejora tu alimentación.

El agua con gas es una de las bebidas más populares alrededor del mundo. Foto: Shutterstock

La nutricionista Blanca García-Orea, conocida como @Blancanutri en redes sociales, tiene un importante dato de alimentación que no puedes pasar por alto y que te ayudará a evitar futuros problemas de salud. Si eres un gran amante del agua con gas, o la tomas con regularidad, esto es lo que tienes que saber.

La buena noticia es que el agua con gas tiene más pro que contras. Su composición mineral la convierte en una alternativa saludable y refrescante, en contraposición con las bebidas azucaradas o edulcoradas que dificultan la alimentación y crean hinchazón abdominal que molesta.

Agua potable.jpg Ingerir agua natural puede traer múltiples beneficios a tu saluld y es fácil de incluir en tu alimentación. GETTY IMAGES

Además, el agua con gas ayuda a cumplir con los requerimientos diarios de hidratación sugeridos por especialistas. Cuando te mantienes hidratado, tu cuerpo lo agradece ya que previene el estreñimiento, facilita la digestión y mejora la sensación de dolor o malestar en la parte superior del abdomen.

¿Qué es lo que hay que saber sobre el agua con gas? Entonces, ¿cuál es la cantidad de agua con gas recomendada? Esto depende de cada situación. Por ejemplo, si vas a ingerir una comida pesada –con muchas calorías– es mejor que tomes un vaso pequeño antes de comer ya que activará la digestión y te ayudará a desaparecer la sensación de gases que aparece luego de algunas comidas.