Ale Sergi termina su relación: así es el perfil de la DJ cordobesa

Al parecer, el desgaste fue determinante entre la relación entre Ale Sergi, de Miranda, y la DJ cordobesa.

Ale Sergi sorprendió a sus seguidores y al ambiente musical porque decidió terminar su relación con la DJ cordobesa Cintia Bustamante después de diez años juntos. El líder de Miranda! parecía tener un vínculo sólido y estable, pero el desgaste fue más fuerte y terminó poniendo fin a una historia que se creía indestructible.

Ale Sergi dio la sorpresa La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM, quien aclaró que no hubo terceros ni escándalos, sino una separación en buenos términos. La pareja no convivía, aunque compartía un gato y muchos recuerdos de viajes y momentos íntimos que marcaron la década que pasaron juntos. El final tomó por sorpresa a los fans.

alesergi2 Ale Sergi y Cintia Bustamante se conocieron en un recital de Miranda! y desde entonces formaron una dupla que parecía inseparable. Ella, con una carrera ligada al mundo de la música electrónica, y él, referente del pop argentino, habían construido un equilibrio interesante entre la vida artística y la intimidad, algo poco común en el espectáculo.

alesergi Durante estos diez años enfrentaron altibajos, como cualquier pareja, pero siempre lograban recomponerse. Esa capacidad de superar crisis reforzó la imagen de complicidad que transmitían en público. Por eso el anuncio generó sorpresa, ya que no existían señales visibles que anticiparan un distanciamiento tan definitivo después de tantos años compartidos.