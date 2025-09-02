Adiós pesas: la rutina para tener un brazo fuerte sin un kilo de extra y que puedes hacer en casa

Para tonificar hombros, bíceps y tríceps no hace falta más un lugar cómodo en casa y muchas ganas de moverte.

Cuando se piensa en un brazo tonificado se viene la imagen de alguien levantando una mancuerna gigante. Pero lo que pocos saben es que los ejercicios clásicos que no incluyen pesas tienen el mismo efecto y se pueden incluir a tu rutina de casa sin importar si eres principiante.

Esta es la rutina que tienes que hacer El primer ejercicio es conocido como flexiones de gusano. Para hacerlo tienes que colocarte de pie con los pies a lo ancho de las caderas. Lleva las manos frente a tus pies y camina con ellas hasta lograr una posición de plancha alta. Realiza una flexión y vuelve caminando con las manos hacia los pies.

ejercicio (2) Recuerda entrar en calor y estirar antes y después de esta rutina. Archivo.

Las flexiones son muy efectivas porque trabajan con el propio peso corporal. Recuerda que para hacer correctamente la flexión tienes que mantener la espalda derecha, los brazos deben estar debajo de tus hombros y si resulta muy difícil estirar las piernas, puedes realizar el movimiento con las rodillas apoyadas.

Plancha a los codos es otro ejercicio que sin dudas deberías incluir en tu rutina. Empieza con una plancha alta, con las manos alineadas bajo los hombros y el cuerpo en línea recta. Baja un codo al suelo y luego el otro, sin mover mucho la cadera. Mantén la posición durante algunos segundos y apoya tus manos nuevamente para volver a una plancha alta.