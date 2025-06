Acuario, Géminis y Libra: estos signos te desarman y otros te salvan sin pedir nada a cambio

Eso no significa que no haya amor. Al contrario. Acuario, Géminis y Libra cuando se sienten libres, aman con toda su alma.

Acuario, Géminis y Libra tienen una forma de vivir que a veces choca con lo profundo, con lo intenso, con lo que pide de más. Pero también existen otros signos que llegan como alivio, como refugio. En ese juego del Zodiaco, algunos te dejan sin aire y otros te enseñan a volar sin miedo.

Acuario, Géminis y Libra buscan signos que los confronten Géminis vive en una especie de limbo emocional. Le gusta charlar, cambiar, curiosear. Por eso, cuando aparece Escorpio con toda su intensidad, lo deja desconcertado. Escorpio quiere certezas, quiere saber qué hay dentro, y eso pone a Géminis en una situación imposible. Se siente exigido, presionado, atrapado en algo que no termina de entender. Pero entonces aparece Libra. Y Géminis respira. Libra no pide explicaciones. Escucha, acompaña, se ríe. Le gusta hablar, pero no interroga. Sabe cuándo dar espacio y cuándo quedarse en silencio. Y eso es justo lo que Géminis necesita para quedarse sin sentirse obligado.

parejas.jpg Acuario, Géminis y Libra buscan signos que los hagan sentir en libertad. Libra no transforma a Géminis, lo abraza como es. Y en ese vínculo sin exigencias, Géminis se abre solo. Se queda porque quiere, no porque le hacen promesas. Y eso, en su mundo lleno de cambios, vale más que cualquier plan de futuro. Por otro lado, también tiene su talón de Aquiles. Y ese es Cáncer. Cáncer llega con emociones en la mano, como si esperara que el otro se hiciera cargo de todo. Y Libra, que no siempre sabe lidiar con lo profundo, termina agotado. Siente que camina en puntas de pie para no herir a alguien que ya viene herido.