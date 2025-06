A sus 34 años, Karol G posó con bikini y mostró su figura escultural en Instagram

En una de ellas, Karol posa sobre una hamaca y con un bikini floreado que no deja espacio para la imaginación. Las prendas de ropa marcan su cintura y acentúan su bronceado. También lleva su cabello castaño sin amarrar y con pequeñas ondas que le sienta sensacional.

La fotografía de Karol G

KAROL G.jpg Karol G se muestra en Instagram. @karolg/ Instagram.

Los comentarios no tardaron en Instagram no tardaron en llegar. Si bien algunos comentaron y alabaron la belleza de Karol G, otros aprovecharon para felicitarla por su lanzamiento. “Orgullosa de ti”, “Modo tropicoqueta todo el verano y el año entero”, “Es un disco para la gente que le gusta la diversidad musical… no es el típico perreo que todo el mundo está acostumbrado y por eso critican”, fueron algunos de los comentarios.