Viviana Canosa explicó por qué se llama al silencio y no cuenta todo lo que sabe

Viviana Canosa sigue estando en el centro de todas las miradas luego de sus polémicas acusaciones contra Lizy Tagliani. Sus dichos generaron un gran revuelo mediático y ella terminó declarando en Comodoro Py. Ayer, 7 de mayo, era el día señalado para que se levantara el secreto de sumario de la denuncia que realizó. Sin embargo, esto no ocurrió.

Fue por esto que, en medio de muchas especulaciones, la conductora de TV salió a hablar en su programa en eltrece. “Yo podría contar un montón de cosas más y no las cuento porque sé que eso puede terminar saliendo en la tapa de los diarios", explicó.

Y continuó: "Quisiera algunas cosas, poder declararlas como otra persona, sin que conozcan mi nombre, pero, justamente me las estoy guardando porque no quiero ser tapa de los diarios. O sea, es mucho más grave de lo que algunos imaginan”.

Viviana Canosa

“Sé que la justicia va ir lento, pero no por eso, entonces, voy a pensar que no lo voy a hacer. Me caracterizo por ser incorrecta, ahora, prefiero que el cincuenta por ciento me quiera y el otro cincuenta no, a no involucrarme en una causa que puede ayudar a un montón de mujeres y de niños y niñas, para que no sean abusados", añadió.

Por último, Canosa, dijo: "Prefiero ser simpática, antipática, reírme, enojarme, ser impulsiva…pero esto que ven es lo que soy. Prefiero mostrarme como soy y no poner una sonrisa en la tele y ser una trucha por atrás”.