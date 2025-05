Seis signos que hoy necesitan filtrar mejor, según el horóscopo gitano

Hay días que vienen cargados desde temprano. El horóscopo gitano de este miércoles apunta a eso que hacemos sin pensar: responder un mensaje que no queremos, aceptar un plan por compromiso, seguir una idea que ya no nos representa. Seis signos están frente a la oportunidad de bajar el ruido, frenar un segundo y elegir desde otro lugar.

Puñal (Aries): te está sobrando estímulo y te falta dirección. No hace falta que te metas en todas. Hoy podés elegir quedarte callado, mirar desde lejos o simplemente no opinar. No es desconexión, es estrategia emocional.

Corona (Tauro): algunas cosas que venís haciendo ya no te entusiasman, pero seguís por costumbre. Preguntate si vale la pena sostener lo que te aburre solo porque siempre lo hiciste así. Hoy puede ser un buen momento para aflojar un poco y probar otra forma.

Candelabro (Géminis): tenés tanto para decir que a veces te perdés en tu propio ruido. No hace falta explicar todo, no hace falta convencer a nadie. Hoy ganás más si hablás menos y escuchás más, incluso si no estás del todo de acuerdo con lo que oís.

Filtrar es dejar de actuar por reflejo y empezar a elegir por claridad.

Rueda (Cáncer): hay emociones que no son tuyas y sin embargo te las estás cargando. ¿Cuánto tiempo más vas a absorber todo lo que pasa alrededor? Hoy soltá un poco ese rol de contención. Nadie se va a caer si vos descansás un rato.

Estrella (Leo): estás buscando respuestas afuera cuando ya sabés lo que tenés que hacer. No se trata de que alguien te dé permiso, sino de que te animes a bancarte la incomodidad de elegir distinto. Hoy es uno de esos días en los que moverse te libera.

Campana (Virgo): venís sosteniendo una exigencia que no te da resultados ni tranquilidad. Hoy podés probar una cosa distinta: hacer lo justo y quedarte tranquilo con eso. No es mediocridad, es cuidado propio. A veces, con menos, vivís mejor.

Este horóscopo gitano del 8 de mayo es una invitación a filtrar sin culpa. Cada signo de esta selección puede tener un día más liviano si deja de responder por reflejo y empieza a elegir con más claridad.