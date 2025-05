Melody Luz confirmó su romance y disparó contra Alex Caniggia

En las últimas semanas se conoció la separación de Alex Caniggia y Melody Luz. En el medio surgieron varios rumores sobre la ruptura, sin embargo el hijo del futbolista ha defendido la buena relación que mantiene con su ex. Pero en las últimas horas todo cambió.

Hace pocas horas, finalmente Melody Luz despejó todas las dudas y con una historia confirmó su nuevo romance con Santiago del Azar. Pero no todo quedó ahí, la bailarina publicó una dura historia disparando contra Alex Caniggia.

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, dijo Melody Luz en un posteo. De alguna manera dejó entrever que le encontró a su ex, Alex Caniggia, chat con otras chicas en medio de su puerperio.

Un palo para su ex. Fuente: Instagram.

“Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, añadió la ex de Alex Caniggia.

En las historias publicó una imagen del cocinero con quien se había besado en el Hotel de los Famosos y de paso escribió un piropo: “Por lo menos, díganme ‘provecho, hermana’”, posteó la ex de Alex Caniggia.