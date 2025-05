Luis Ventura se negó a opinar sobre el escándalo de Diego Brancatelli: el motivo

Diego Brancatelli sigue en boca de todos por los chats que, algunos días atrás, dejaron al descubierto un vínculo con su colega Luciana Elbusto. Si bien los mensajes están al alcance de todos, ellos negaron rotundamente las pruebas. Muchos salieron a opinar sobre el tema, pero quien se negó a hacerlo fue Luis Ventura.

"No voy a hablar porque Luciana ha sido una compañera de trabajo y Brancatelli es un colega con quien también conviví laboralmente y con quien comparto la pasión por el fútbol de ascenso", explicó el conductor en diálogo con Mediodía bien Arriba.

Y señaló: "Razón por la cual si sé o no sé no es algo que me concierne a mí. No quiero entrar en este tema. Ellos son grandes y saben de qué manera manejarlo".

Diego Brancatelli

Carlos Monti le dijo: "Bueno pero, evidentemente, conocés la historia, por lo que decís”. Ante esto, Ventura contestó: “Yo no dije nada, son dos personas que conozco y no voy a hablar de ellas”. Insistente, Monti disparó: “Entiendo que fueron tus compañeros, pero seguro tenés una opinión de esto”. Y Ventura cerró: “Por supuesto que la tengo, pero los respeto a los dos y los quiero”.

Quien si no tuvo problemas en decir lo que pensaba, en Sálvense quien pueda, fue Yanina Latorre. "Se va a arrepentir toda su vida de haberme puteado tanto. ¡Mucho, me ha matado! Yo esto lo adelanté hace mucho pero ahora aparecieron los chats. Me decía cornuda, me criticaba por mi marido o temas políticos. Por todo, es un mal educado y, además, violento para contestar, insulta, porque no tiene mucho argumento", manifestó.