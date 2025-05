Este es el verdadero significado de soñar con la muerte

Todas las personas tienen como mínimo cuatro sueños por noche y en ocasiones más. Sin embargo, muchas veces no logramos entender el significado de los mismos o no nos acordamos porque el sueño es muy profundo. A veces hay situaciones de las que no somos conscientes, pero el subconsciente sí lo es.

Durante años los especialistas han intentado entender qué sucede en el mundo onírico. A veces estos sueños pueden ser muy agradables y en otras ocasiones se transforman en verdaderas pesadillas. Lo cierto es que la interpretación es subjetiva porque responde a la experiencia, contexto y situaciones que vive cada persona.

Soñar con la muerte

Un sueño perturbador e inquietante es cuando aparece la muerte. Si la persona se despierta con una sensación terrible de realidad, puede ser que sintió el fallecimiento de alguien. Esto le ocurre generalmente a los que son más sensibles. En cambio, si es un sueño recurrente puede ser un síntoma de algún trastorno al que hay que prestar atención.

Un sueño inquietante. Fuente: Shutterstock.

Cuando las personas mayores tienen este sueño puede ser una preparación para su propia muerte. Pero si no siente miedo en este sueño puede ser una liberación de las preocupaciones actuales y tiene un significado opuesto a morir. Es una especie de curación o un renacimiento.

Si en el sueño muere su pareja o un amor, es porque está echando de menos algunas cosas en la pareja. En cambio si sueña que alguien fallecido está vivo es de mal augurio y de mala suerte, señalan algunos.

Por otro lado, soñar con la muerte de los padres significa que se está dando un cambio significativo en sus vidas y si sueña que habla con sus padres muertos representa el miedo a perderlos. También puede ser una oportunidad para despedirse de ellos.