El imponente vestido rosa de Shakira para el MET gala con el que saltó las normas

Sin dudas que la MET Gala dejó grandes momentos para las estrellas internacionales más destacadas como Rihanna, por ejemplo, que anunció su segundo embarazo o los radicales cambios de Nicole Kidman y Pamela Anderson. Lo cierto es que cada celebridad con su estilo logró robarse todos los flashes y una de las que generó polémica con su vestimenta fue Shakira.

Lo cierto es que la cantante colombiana se saltó las normas y usó un vestido rosa chicle que no tenía nada que ver con el dress code de este año. Shakira optó por el estilo Barbie. Este año la temática del evento era Superfine, tailoring black style que traducido es "Impecable: la confección del estilo negro". Muchos invitados dejaron volar la imaginación y sin dudas que el rey de esa noche fue el negro.

Con estilo propio. Fuente: Instagram.

En esta ocasión Shakira eligió otro estilismo con un ajustado vestido con cola finita y volumen en la cadera. El pelo lo llevó suelto y ondulado con un maquillaje muy natural en tonos rosas que le daba mucha luminosidad. Lo cierto es que gracias a la elección del vestido la artista de Barranquilla terminó haciéndose viral.

Muchos comentarios se leyeron en las redes sociales sobre Shakira:"Precioso, pero no tiene que ver con el tema", "Definitivamente es un no", "Fuera de lugar", "¿Por qué nunca va acorde a la temática?", "¿El peor look de la noche?", "Bonita como siempre, pero nunca hace caso a la temática", "Un completo desastre", "Shakira no hizo los deberes", fueron alguno de los comentarios que se leyeron.

Sin embargo, Shakira no fue la única distinta y otras llevaron looks que también se comentaron mucho como Gigi Hadid con un vestido metalizado. La hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, Maya Hawke, eligió un diseño de Prada con un vestido rosa pálido y una maxicapa.