Aseguran que Estefi Berardi es mala persona: por qué

Ángel de Brito tiró la bomba en su cuenta de X (ex Twitter). El conductor reveló que una figura de un programa de espectáculos le pasó la rutina de su ciclo a otro. Si bien no mencionó nombres, al salir al aire en LAM, señaló que Estefi Berardi de Los Profesionales de Siempre, le dio su rutina a Puro Show.

Ella lo negó rotundamente y él contó que ella pretende hacerle juicio por sus comentarios y amenazó con llamar a Fernando Burlando. "Estefi, ridícula. Está enojada conmigo. Ella se manda las cagadas. Yo la inventé a esta pioja y dice que la acusé sin pruebas. Dice que me va a poner un abogado, a Fernando Burlando", indicó De Brito.

"Yo no fui. ¿Ángel me está culpando a mí? Me parece muy grave que me acuse a mí sin pruebas de algo tan horrible. Voy a hablar con Burlando. Lo digo en serio. Eso es mentira. La producción sé que no sospecha de mí, así que por ese lado estoy muy tranquila", expresó Berardi.

Yanina Latorre

Quien se metió en el escándalo fue Yanina Latorre. “Ella en su momento les mandó nuestros chats privados a Pampito. Llevaba, traía ¡Es obvio que es ella! Encima le echa la culpa a los técnicos ¡Es una mala persona porque se caga en el laburante! ¡Es un horror! ¡Es imperdonable! ¡Se ríe como una hiena, es para lo único que sirve!”, disparó.

Y sumó: "Me escribe alguien de El Nueve, alguien que trabaja detrás de cámara, y me dicen que el malestar de todos los técnicos con Estefi es general”