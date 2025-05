Un legendario creador de videojuegos criticó El Eternauta: qué le pareció

Hideo Kojima no suele comentar series ajenas al mundo de los videojuegos. Su universo gira en torno a códigos, consolas, mundos abiertos y héroes solitarios. Por eso, cuando elogió una producción argentina como El Eternauta, miles de seguidores quedaron desconcertados. No se trató de un comentario aislado: su reacción fue entusiasta y directa.

Desde su cuenta oficial, el creador de Metal Gear y Death Stranding publicó una frase breve: “Vi tres episodios de El Eternauta. Es realmente buena”. Junto a esas palabras, agregó tres pósters promocionales de la serie en diferentes idiomas. No necesitó más para que el revuelo comenzara a girar en redes.

A Kojima le encantó.

En pocas horas, su publicación superó los 37 mil likes. No es solo un número: ese alcance refleja la influencia de un nombre que en la industria tiene peso propio. Kojima no es un simple espectador. Es alguien que observa con lupa, que consume historias con sentido estético, narrativo y simbólico. Que diga que algo le gustó, no es menor.

Netflix Argentina no tardó en sumarse a la ola. Desde su cuenta oficial, escribieron con humor: “Por si no saben inglés, el jefe dice que somos el mejor país del mundo”. Una frase ingeniosa que conectó rápido con el orgullo nacional. Porque El Eternauta no es solo una serie. Es un símbolo cultural con historia pesada sobre los hombros.

Fue bien recibida su crítica.

El dato más impactante llegó desde FlixPatrol. A pocas horas del estreno, la serie se ubicó en el tercer lugar entre las más vistas de Netflix a nivel mundial. Solo fue superada por dos títulos fuertes: Astérix & Obélix y You. Para una producción argentina basada en una historieta de 1957, el resultado fue enorme.

En varios países de América Latina —Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela— ocupó el primer lugar. También logró entrar al top 3 en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Hungría, Polonia, entre otros. El fenómeno no quedó limitado a una región. El Eternauta cruzó fronteras con una fuerza que pocos anticipaban.