Netflix: una película muy íntima que te deja con un nudo en la garganta

Hay películas que llegan sin hacer ruido, sin grandes nombres ni promesas exageradas. Esta comedia dramática alemana parece una historia más sobre amistades en crisis. Sin embargo, logra tocar fibras que muchas otras evitan. En Netflix, se convirtió en una de las sorpresas de la temporada.

La trama gira en torno a Paula y Jojo, dos amigas que han compartido noches interminables, romances fugaces y desayunos de resaca en Berlín. De pronto, Jojo se enamora. Y lo que parecía un amor más, termina en una decisión inesperada: casarse. Ese anuncio desarma el mundo de Paula por completo.

Pierde a la amiga.

Para muchos, la reacción de Paula puede parecer exagerada. Pero hay algo genuino en su dolor. Ella no solo pierde a su amiga, pierde su eje. Su compañera de aventuras, su espejo, su rutina. En lugar de aceptar el cambio, intenta sabotear la boda, en un espiral de ideas que oscilan entre lo cómico y lo triste.

El atractivo de esta película está en la manera en que muestra esos vínculos invisibles que sostienen a algunas personas. El miedo a crecer, el rechazo a las nuevas etapas, la sensación de que todo lo sólido se deshace. Paula no sabe estar sola y tampoco sabe cómo decirlo.

Jojo no desaparece. Sigue allí, con sus planes, su vestido, su futuro. Pero ya no está donde Paula la necesita. Esa distancia se vuelve insoportable. Y es en ese abismo donde se construyen las mejores escenas. Las que no gritan, las que no explican. Las que solo muestran a dos personas alejándose.