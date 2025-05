¿Ricky Martin tiene un nuevo amor? las pistas que lo vinculan con este actor

Desde hace semanas, los rumores no dejan de circular. Ricky Martin estaría iniciando una nueva relación. Las señales son cada vez más visibles, y el nombre de Max Barz aparece con insistencia en cada especulación.

Después de su divorcio con Jwan Yosef en 2023, el cantante quedó bajo la mirada de todos por los detalles de su vida privada. La separación fue confirmada sin escándalos, pero con un trasfondo que aún genera comentarios. Su vínculo con Max, según varias fuentes, habría comenzado antes del anuncio.

Max Barz no es una figura anónima. Tiene presencia en redes, pero también en un ámbito que levanta cejas. Trabaja en la industria del cine para adultos, lo que añadió picante a las sospechas. Su nombre no solo sorprende, también desconcierta a algunos seguidores del artista puertorriqueño.

Los primeros indicios surgieron en redes sociales. Comentarios, likes, y frases similares en historias de Instagram activaron las alarmas. A eso se sumaron coincidencias en lugares y fechas. Uno de los escenarios más comentados fue Tailandia, donde ambos fueron vistos, aunque no se mostraron juntos de forma directa.

La frase que más ruido hizo fue una historia en la que ambos escribieron la misma línea. No fue un mensaje romántico, pero sí lo bastante críptico como para alimentar las conjeturas. En estos tiempos, una coincidencia digital ya no es casualidad. Y los fans no tardaron en armar teorías.

Javier Ceriani, conocido por filtrar datos del mundo del espectáculo, fue uno de los primeros en vincular a Ricky Martin y Max. Según él, la interacción entre ambos empezó cuando el cantante aún estaba casado. Ese dato, sin pruebas concretas, fue suficiente para que muchos lo nombraran como el posible “tercero en discordia”.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones. Ni confirmaciones ni desmentidas. Pero el silencio, en este caso, también alimenta el interés. Ricky Martin nunca ha negado quién es ni lo que siente. Desde que salió del clóset en 2010, su discurso ha sido claro y directo.