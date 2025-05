Netflix: la desconocida película de época repleta de drama y amor con más de 100 minutos

La película de época que está escondida en el catálogo de Netflix es Per el afortunado. En esta ocasión no cuenta con una estética parecida a la de Los Bridgerton, pero sí tiene una historia situada en el pasado en el que deben enfrentar las tradiciones familiares y culturales de la sociedad.

¿De qué trata la película?

En esta película de 178 minutos, se presenta a Per, un joven que quiere cambiar su vida para encontrar la felicidad. El objetivo de él es alejarse de su familia extremadamente religiosa y con costumbres muy conservadoras, aunque le cueste su relación con todos.

La película es interpretada por

Esben Smed. Foto: Netflix.

Per comienza un viaje y su destino final es Copenhague. El protagonista llega allí con la intención de formarse como ingeniero y comenzar con su proyecto relacionado a la energía. En esta travesía, Per conocerá el mundo de la aristocracia y logrará ganarse el respeto y afecto de ese círculo selecto. Sin embargo, no todo será de color rosa.

Bille August llevó la novela de Thomas Mann a la pantalla en 2018. Este cineasta ganó un Premio Oscar a Mejor película extranjera por su obra Pelle el conquistador. En Per el afortunado presenta una fotografía única y capta a la perfección la esencia de la novela por lo que recibió un 86% de aprobación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes.

No te pierdas el tráiler de esta película

La película de Netflix ofrece un retrato del momento histórico de la película. Se puede apreciar escenas de gran agitación cultural, política, religiosa y psicológica. Esto es posible gracias al guión también ideado por Billie August, aunque obtuvo la ayuda de su hijo Anders August.