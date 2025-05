Lo que cada signo debe escuchar este sábado según el horóscopo gitano

Este sábado no se trata tanto de hacer como de prestar atención. El horóscopo gitano sugiere que las respuestas que buscás no están afuera: están en lo que ya venís sintiendo y todavía no asumís. Cada signo puede hoy tomar una decisión valiosa si se permite escuchar lo que evitaba mirar.

Puñal (Aries): si te sentís incómodo, no lo justifiques. Esa sensación te está mostrando algo.

Corona (Tauro): no niegues el cansancio. Hoy es un buen día para frenar y reevaluar.

Candelabro (Géminis): tu intuición no necesita pruebas. Confiá en ese primer impulso.

Rueda (Cáncer): hay algo que venís sosteniendo en silencio. Merece ser dicho, aunque sea solo para vos.

Estrella (Leo): bajá el ruido externo. El reconocimiento que necesitás empieza adentro.

Escuchar lo que no querés oír puede ser el verdadero inicio del cambio.

Campana (Virgo): escuchá lo que tu cuerpo viene marcando hace días. Atenderlo también es responsabilidad.

Moneda (Libra): si algo te da paz, no hace falta que sea perfecto. Elegí lo que te equilibra.

Daga (Escorpio): hacé silencio para darte cuenta qué voz es tuya y cuál no.

Herradura (Capricornio): dejá de empujar si algo no responde. La resistencia también es una respuesta.

Hacha (Sagitario): si lo pensás demasiado, te alejás de lo que sentís. Hoy, elegí desde el cuerpo.

Capilla (Piscis): lo que no decís se nota igual. Hablalo antes de que pese más.

Copa (Acuario): tu cabeza va rápido, pero tus emociones necesitan tiempo. Escuchá ambas partes.

El horóscopo gitano de este sábado propone menos acción y más escucha. Cada signo puede hoy encontrar respuestas reales si se anima a mirar hacia adentro sin miedo.