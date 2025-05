La frase de Lola Índigo sobre no ser madre que desató polémica en redes

Lola Índigo no se anduvo con rodeos cuando habló sobre la maternidad. En una entrevista para el podcast de Nude Project, expresó con claridad que no está en sus planes tener hijos. “Me da pánico el hecho de estar embarazada. No quiero esa pedazo de responsabilidad de por vida”, dijo sin adornos.

Sus palabras desataron una ola de comentarios que revelan cuánto incomoda la libertad femenina cuando se ejerce sin pedir permiso. Las redes reaccionaron con fuerza, como si una mujer no tuviera derecho a negarse a algo que durante siglos se dio por sentado.

Escucha su declaración

No se trató de una provocación ni de un discurso armado. Fue una confesión personal, sin intención de ofender ni de sentar cátedra. Sin embargo, para muchos resultó incómoda, incluso molesta. ¿Por qué genera tanto rechazo una postura que no daña a nadie?

La maternidad, aunque a menudo se presenta como una experiencia luminosa, también arrastra momentos duros. Jennifer Lawrence, en la promoción de su nueva película junto a Robert Pattinson, habló de la sensación de aislamiento tras el parto. Lo describió como un proceso crudo, real, que muchas veces no se muestra. Esa misma película, Die My Love, aborda una historia de dolor psicológico tras la llegada de un hijo. Una historia que también existe, aunque se esconda.

Las experiencias son diversas. Hay mujeres que sueñan con tener hijos y otras que no lo desean. Ambas decisiones son válidas, pero la sociedad no siempre lo entiende así. Se espera que la mujer cumpla con ciertos roles, incluso cuando eso implique dejar de lado sus deseos. En ese punto, declaraciones como las de Lola Índigo se vuelven necesarias, aunque generen polémica.