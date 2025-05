¿Tu cepillo te enferma? Señales claras de que debes cambiarlo ya

El cepillo dental parece un objeto simple, pero afecta tu salud si no lo renuevas a tiempo. No siempre basta con enjuagarlo o dejarlo secar. Hay señales que indican que su ciclo terminó. Una de las más evidentes es el estado de las cerdas. Cuando están abiertas o deformadas, ya no limpian como deben. Incluso pueden lastimar las encías o dejar residuos entre los dientes sin que lo notes.

Otra señal ocurre después de una gripe o una infección. Aunque te sientas mejor, el cepillo conserva rastros de virus o bacterias. Seguir usándolo podría llevarte a una recaída o a molestias inesperadas. Lo mismo pasa tras una limpieza dental. Tu boca queda en mejores condiciones, pero el cepillo sigue cargando lo que arrastrabas antes. Por eso, cambiarlo justo después del tratamiento tiene más sentido del que imaginas.

Vigila su estado.

El paso del tiempo también juega en contra. Tres meses es el límite recomendado para que un cepillo mantenga su función. Después, aunque luzca limpio, ya no cumple su trabajo como al principio.

Algunos expertos aconsejan revisar el cepillo cada mes. Observar si las cerdas pierden forma, si cambian de color o si hay residuos en la base. Son detalles que muchas veces pasan desapercibidos.

Vigila su estado.

Otro punto importante es el almacenamiento. Guardarlo en un espacio húmedo o cerrado favorece la aparición de moho y bacterias. Lo ideal es que esté en un lugar ventilado y que no toque otros cepillos. Compartir cepillo, aunque sea por accidente, también es un motivo para cambiarlo. Las bacterias ajenas pueden quedarse en él, y alterar el equilibrio natural de tu boca. Cada persona necesita el suyo, sin excepción.