The Last of US real: Gran descubrimiento sobre un hongo zombie que ataca a insectos y los transforma

El hongo zombie es un descubrimiento terrorífico. Este infecta a una hormiga y la acecha, generando una guerra bioquímica. El pequeño insecto pierda el control de su cuerpo y se arrastra lejos de su colonia. Acto seguido se cuelga de una hoja y espera morir hasta que el hongo consuma su cuerpo.

Esto es lo que deberías saber

La serie The Last of Us plantea que un hongo se apodera del mundo y convierte a los humanos en zombies. Sin bien, los científicos no creen que sea posible que este hongo infecte a los humanos, sí que supone un riesgo para plantas y animales que podríamos ingerir.

Hormiga infectada por hongo zombie. Foto: Archivo.

Muchos describen este hallazgo como pequeños adornos de Navidad que se encuentran juntos. Además, la evolución de este hongo ha emparejado cada una de sus especies con una especie de insecto. Esta relación se observa en hormigas, aunque también se ha extendido hacia arañas y avispas.

Pero no todo es terror. Recientemente, científicos explicaron que este hongo conocido como un parásito podría ser una gran ventaja para el ser humano y la agricultura. En algunas ocasiones, se ha desarrollado una relación de beneficio con el huésped que podría ser la clave para desarrollar nuevas y más ecológicas estrategias de control de plagas en la agricultura.

El nombre de este hongo es Ophiocordyceps unilateralis. Foto: Archivo.

Una de las posibles soluciones es que en lugar de fumigar los pulgones infectados, llamados insectos chupadores de savia, con químicos dañinos, se podría introducir otro hongo parásito que ataque solo al hongo que vive dentro del pulgón y sin dañar el ecosistema o disminuir la calidad de los cultivos.