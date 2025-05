Paso a paso: qué cuidados tener cuando perras y gatas se encuentran en celo

La etapa de celo en gatas y perras es algo completamente normal si todavía no esterilizaste a tu mascota. Suele aparecer entre los 4 y 6 meses de edad y puede durar hasta tres semanas, por lo que es importante saber qué hacer para acompañarlas en este proceso sin sobresaltos.

En el caso de las perras, los signos son más visibles: hay un sangrado vaginal leve y un aumento del tamaño de la vulva. En este momento, la perra entra en su fase más fértil, así que hay que extremar los cuidados. No debemos sacarla a pasear sin correa y mucho menos dejarla sola, ya que es habitual que perros del barrio intenten acercarse. Lo ideal es mantenerla activa dentro de casa para evitar el estrés. Un poco de cariño extra, juegos tranquilos y hasta unos masajitos pueden hacer la diferencia.

Las gatas, en cambio, no presentan sangrado, pero su comportamiento es mucho más evidente. Empiezan a maullar con insistencia, a buscar mimos y a intentar escaparse. También se muestran más inquietas, se frotan por todos lados y hasta pueden perder el apetito. Si bien puede parecer raro, todo esto es completamente normal.

Las perras y gatas suelen necesitar más cariño y contacto humano en estos momentos. Foto: Shutterstock

Los cuidados con ellas pasan por ofrecerles un espacio tranquilo, sin estrés y sin molestias. Es clave reforzar la paciencia en estos días y darles más afecto, ya que el contacto con su humano puede ayudarlas a calmarse. También es fundamental cerrar bien puertas y ventanas para evitar que se escapen.

Finalmente, si no planeás tener crías, la mejor opción siempre será la esterilización. No solo evitás camadas no deseadas, también ayudás a prevenir enfermedades y mejorás su calidad de vida.