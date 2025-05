Una fake news desató la guerra entre Mauro Icardi y Jorge Rial

Las fake news son cada vez más cotidianas en la vida moderna y Mauro Icardi no pudo evitar caer en una y quedar completamente expuesto en redes sociales.

En las últimas horas, el delantero del Galatasaray se mostró indignado y compartió una imagen con una supuesta placa televisiva donde se le atribuía una fuerte frase a Jorge Rial: "Dejó a la China en la casa de Turquía cuidando a los pibes y él se fue de joda con una modelo, qué buen padre eh."

Mauro Icardi compartió extensas palabras en redes sociales. Foto: Archivo

Ante esto, Icardi no se quedó callado y respondió desde sus redes: "Da con la que supuestamente dejé en mi casa con 'los pibes' para ir a festejar. Dale huevo duro, dedicate a ser buen padre que dejaste mucho que desear para andar dando opiniones. Abrazo George y compañía... seguimos de festejos."

La respuesta no tardó en llegar. Jorge Rial lo desmintió en vivo y fue categórico: "Mauro, chequeá primero. Si me querés pedir disculpas te las voy a aceptar." Además, negó haber dicho esa frase y explicó: "Si hay algo en este mundo que me chupa un huevo, es el problema de ellos. Icardi tranquilo, si te tengo que decir algo te lo digo, pero no me interesás vos, ni el quilombo, ni La China... Me parece una pelotudez."

El posteo de Mauro Icardi en redes. Foto: Archivo

Y por si eso fuera poco, cerró con una frase filosa que volvió a poner a todos a hablar: "Tranquilizate y preparate para cuando La China Suárez te cuernee, falta poco. Cuando vengas a llorar nosotros te vamos a abrazar."