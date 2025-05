La película épica de Netflix con Matt Damon y Pedro Pascal que debes ver

Matt Damon y Pedro Pascal se enfrentan a una amenaza desconocida en un escenario milenario. Esta historia que los une en Netflix comienza con un objetivo simple: encontrar pólvora y regresar con ella. Pero nada sale como esperaban y todo cambia en cuestión de minutos.

En "La Gran Muralla" no hay héroes invencibles ni enemigos comunes. Lo que parece una misión comercial se transforma en una lucha por la supervivencia. La tensión se instala desde el primer encuentro con lo inesperado.

Una de acción con grandes actores.

William Garin, interpretado por Matt Damon, es un mercenario inglés que no se deja guiar por emociones. A su lado está el personaje de Pedro Pascal, que aporta intuición y estrategia. Juntos enfrentan el peligro sin conocer aún su verdadera magnitud. La escena en la que descubren a la criatura marca un punto de quiebre. No es un enemigo humano, no sigue reglas, no tiene piedad. El corte limpio del brazo del monstruo no resuelve nada. Solo deja claro que lo que viene será aún más desafiante.

La película encuentra su centro en la Gran Muralla China. Allí es donde la acción se amplifica y se multiplican las sorpresas. El ejército chino se presenta como una fuerza organizada, con recursos, con disciplina y con un motivo más profundo que la defensa.

Matt Damon y Pedro Pascal se ven obligados a reevaluar todo. Sus planes iniciales ya no tienen sentido. La pólvora deja de importar. Lo que está en juego es la vida, la de ellos y la de un pueblo entero que lucha con convicción frente a una amenaza sin forma definida.

Mira el trailer