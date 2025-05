Cuatro signos que este jueves deben evitar engancharse con lo ajeno

Este jueves 22 de mayo puede sentirse más denso para quienes suelen estar atentos a todo lo que pasa alrededor. El horóscopo gitano marca una advertencia clara para cuatro signos: si hoy te cargás con lo que no es tuyo, vas a terminar agotado sin saber por qué. En el día a día, aprender a diferenciar lo propio de lo externo es una herramienta clave. Este consejo vale incluso si no seguís de cerca el horóscopo gitano.

Rueda (Cáncer): te duele lo que le pasa al otro, aunque no te lo diga. Pero hoy no te hace bien involucrarte en todo. Acompañar no es absorber. Escuchá si querés, pero no cargues más de la cuenta.

Corona (Tauro): estás queriendo resolver temas que no te corresponden. Y eso te resta energía para lo tuyo. Hoy te conviene decir “no sé” o “no puedo” más seguido. No es egoísmo, es sensatez.

No todo lo que te incomoda es tuyo. Identificarlo ya es un primer paso.

Capilla (Piscis): estás absorbiendo climas que no generaste. Si sentís malestar, preguntate si es tuyo o ajeno. Y si es ajeno, soltalo. No sos un basurero emocional. Tu propio signo necesita descanso interno.

Candelabro (Géminis): te enganchás en conversaciones que no llevan a nada. Hoy guardá energía. No tenés que demostrar que entendés todo ni meterte en debates ajenos. Mirá, asentí y seguí tu día.

El horóscopo gitano sugiere que este jueves cuides tus fronteras internas. Cada signo mencionado puede tener un mejor día si deja de responder automáticamente a lo que los demás esperan o proyectan. El 22 de mayo es un día para cuidar tu energía. Desde la mirada de la astrología, cada signo zodiacal mencionado necesita tomar cierta distancia de lo que no le pertenece emocionalmente.